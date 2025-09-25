Ученые дали объяснение загадочной ржавчине на Луне

В 2020 году ученые обнаружили гематит на Луне, минерал из оксида железа, что стало неожиданностью из-за низкой концентрации кислорода. Об этом сообщает phys.org.

Ученые облучали железосодержащие минералы кислородом и водородом, имитируя условия на Луне. Теории объясняли происхождение кислорода дегазацией лунной магмы, астероидами или кометами. Наиболее вероятным объяснением стало воздействие земного ветра — ионов кислорода, переносимых магнитосферой Земли в течение пяти дней в месяц. Это явление позволяет частицам атмосферы Земли достигать поверхности Луны.

Недавнее исследование в Geophysical Research Letters подтвердило, что ионы кислорода могут окислять железосодержащие минералы на Луне, образуя гематит. Лабораторные эксперименты показали, что высокоэнергетические ионы водорода способны восстанавливать гематит до металлического железа, тогда как низкоэнергетические почти неэффективны. Удержание гематита зависит от энергии и соотношения потоков ионов кислорода и водорода.

Авторы считают, что будущие миссии и моделирование помогут лучше понять эти процессы. Исследование подтверждает теорию о земном ветре, но лабораторные условия не могут полностью воспроизвести лунную среду.