Названо условие, при котором возможен взрыв аккумулятора смартфона

Современные смартфоны оснащены литийионными аккумуляторами, которые благодаря технологическим стандартам и встроенным системам защиты (например, контроллерам заряда) в целом безопасны. Однако нарушение условий эксплуатации или использование некачественных компонентов может привести к сбоям.

Об этом предупредил в беседе с RT гендиректор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов.

«В целом взрыв аккумулятора возможен в результате нескольких факторов. Первый — физическое повреждение батареи, например при падении телефона, проколе или сильном сжатии, что может вызвать внутреннее короткое замыкание», — добавил специалист.

Также, по его словам, подобная ситуация может возникнуть при использовании неоригинальных или повреждённых зарядных устройств, которые не регулируют ток и напряжение должным образом, приводя к перегреву.

«Таким образом, несертифицированные зарядки уже становились причиной ряда возгораний», — пояснил собеседник RT.

Третий фактор связан с воздействием экстремальных температур, предупредил эксперт.

«Длительное нахождение телефона под прямыми солнечными лучами (выше 45 °C) или вблизи источников тепла может спровоцировать деградацию химических элементов батареи. Более того, при долгом использовании мобильных устройств может возникнуть деградация батареи. В таких случаях необходимо её заменять при первых признаках, например, если батарея начала вздуваться, это несёт большие риски при использовании», — добавил Аверьянов.

Кроме того, возможен и производственный брак, заключил он.