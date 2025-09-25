Ученый рассказал, как изменение климата повлияет на Москву

В Москве в ближайшие десятилетия станет жарче, а ее жители станут сильнее ощущать волны тепла. Об этом заявил климатолог, академик РАН Владимир Семенов.

По данным ученого, температура воздуха в Подмосковье обычно на 5–7 градусов ниже в сравнении со столицей из-за влажной почвы, интенсивного ночного испарения и прозрачной атмосферы, что обеспечивает эффективное охлаждение.

При этом адаптация столицы является ключевым фактором безопасности и комфорта жителей. Семенов призвал создавать больше парков и водоемов, чтобы на «островах холода» москвичам и гостям столицы было легче переносить жару.

— У нас зимой минус 15, поэтому стать морским курортом Москве не суждено, но у нас будет уменьшаться холодовой стресс. Это тоже положительное последствие глобального потепления. Кстати, в северных районах зимой теплеет заметно сильнее. А в Москве установится жаркое лето, это тоже неплохо, — заявил Семенов в эфире радио Kp.ru.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что Москва переживает изменения климата — лето становится все жарче, приближаясь к субтропическому типу. Из-за этого к 2050 году столичное лето может стать похожим на кубанское.

По ее словам, это новая реальность климата, которую вызывает глобальное потепление.