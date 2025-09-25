В мессенджере «Зосима» нашли ряд уязвимостей

Уязвимости в православном мессенджере «Зосима» позволяют злоумышленникам редактировать чужие сообщения на платформе, а также получать личные данные пользователей. Об этом сообщает Telegram-канал Lolzteam.

Утверждается, что ряд уязвимостей в новом проекте обнаружила группа энтузиастов, которая именует себя как Testers v4. Якобы они изучали код сайта «Зосимы» и обнаружили в нем несколько критических проблем.

В частности, утверждается, что из-за несовершенства программного кода в мессенджере можно обойти авторизацию. Это потенциально позволяет получить доступ к любому аккаунту пользователя, не зная e-mail, привязанный к профилю. Кроме того, из «Зосимы» можно скачать базу с личными данными юзеров. Другая неисправность позволяет злоумышленникам присваивать себе права администратора, которые разрешают редактировать и удалять любые публикации на платформе.

В качестве доказательства Lolzteam опубликовал скриншоты с перепиской предполагаемых представителей Testers v4. Одно из изображений представляет собой фрагмент базы данных, где видно, что энтузиасты якобы получили доступ к ФИО пользователей, а также их e-mail и IP-адресам.

«Оказывается, юзер может изменить себя как угодно. Достаточно изменить значение is_admin на true», – гласит одно из сообщений представителя Testers v4.

Мессенджер «Зосима» запустился в Google Play 24 сентября 2025 года.