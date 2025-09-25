Найден способ минимизировать попадание угольной золы в атмосферу

Экологичный криогель для предотвращения выветривания золы с поверхности золоотвалов угольных ТЭЦ, создали и запатентовали ученые Томского политехнического университета (ТПУ). Состав имеет водную основу, создает на пылящейся поверхности упругую пленку, сдерживая выветривание до 95% золы, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

В министерстве отметили, что в результате работы теплоэлектростанций и других промышленных предприятий, использующих твердое топливо, образуется достаточное количество золы и шлака. Их собирают и утилизируют на специальных золоотвалах. При этом частицы золы могут подниматься ветром и загрязнять атмосферу, почву и водоемы. Существует несколько способов решения этой проблемы, однако на практике достаточно сложно добиться оптимального сочетания показателей по эффективности, экономике и технической реализуемости.

"Состав на основе криогеля, предложенный в ТПУ, упрощает борьбу с выветриванием золы. Он представляет собой водный раствор поливинилового спирта концентрацией от 2,5 до 10% в зависимости от решаемой задачи на конкретном технологическом объекте. Полученный раствор равномерно наносится на пылящуюся поверхность в осенний или весенний периоды, когда суточная температура колеблется около нуля градусов Цельсия. За счет этого на поверхности золоотвала формируется упругая и прочная оболочка криогеля, связывающая частицы пыли", - сказано в сообщении.

Ученые провели комплекс исследований для определения показателей эффективности разработки. Результаты экспериментов показали, что пылеподавляющий состав ТПУ способен удерживать до 95% золы. Разработку запатентовали и теперь тестируют на одном из золоотвалов АО "ТГК-11".