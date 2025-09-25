Разгадана тайна древних «драконьих камней» в Армении

В Армянском нагорье, среди высокогорных пастбищ и водоемов, стоят древние мегалитические стелы — вишапы, или «драконьи камни». Эти массивные камни, высеченные в виде рыб, бычьих шкур или гибридных существ, долгое время оставались загадкой для археологов. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Heritage Science, объясняет их истинное назначение.

© Телеканал «Наука»

Группа исследователей из Ереванского государственного университета и Института археологии и этнографии провела масштабный анализ 115 вишапов по всей Армении, используя методы ГИС-картирования, морфологические измерения и статистическое моделирование. Результаты показали, что большинство этих памятников расположены вблизи источников воды — высокогорных родников и древних ирригационных систем. Это подтверждает гипотезу о том, что вишапы были связаны с культами воды, существовавшими более шести тысяч лет назад.

Одним из ярких примеров является памятник Тиринкатар на горе Арагац, где двенадцать вишапов расположены над древними оросительными каналами. Раскопки в этом районе позволили датировать некоторые из этих памятников поздним энеолитом, около 4200–4000 гг. до н. э. Это свидетельствует о глубокой связи местных общин с водными ресурсами и их сакральным значением.

Интересно, что распределение вишапов по высоте имеет бимодальный характер: одни находятся на больших высотах, близко к природным водоемам, другие — в долинах, где вода использовалась для сельского хозяйства. Это указывает на осознанное планирование их размещения, возможно, связанное с сезонной деятельностью или ритуальными практиками.

Строительство этих монументов также требует внимания: многие из них изготовлены из местного базальта или андезита и могут весить более четырех тонн. Некоторые были установлены на высоте более 2 743 метров, что свидетельствует о значительных усилиях и организации труда древних общин.

Таким образом, вишапы представляют собой не просто каменные памятники, а важные элементы древней водной культуры, отражающие глубокое уважение и понимание природных ресурсов.