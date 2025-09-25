Российский бренд представил версию iPhone 17 Pro Max за ₽814 тыс.

Российский бренд Caviar представил кастомные версии iPhone 17 Pro и iPhone Air, отличающиеся от оригинальных изделий корпусами из премиальных материалов, таких как золото, титан и натуральная крокодиловая кожа. Стоимость кастомных устройств превышает 600 000 рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании Caviar.

© Caviar

Новая линейка Caviar получила название Rich Colors. Она включает в себя пять дизайнов.

Один из них – Cosmic Fire. Он выполненный из оранжевой кожи Hermes Epsom. Второй – Black Orange. Он представляет собой iPhone в черном титановом корпусе с вставкой из крокодиловой кожи сзади.Самой дорогой версией является Gold Navy. В ней сочетаются золото и синяя крокодиловая кожа. Версия Silver Black олицетворяет минималистичный дизайн: в нем используется титан и черная крокодиловая кожа. Наконец, модель Air Black представляет собой iPhone Air в корпусе из титана и крокодиловой кожи.

«Если Apple сделала ставку на яркость, то Caviar усилил дизайн, повысив градус премиальности за счет материалов. В отделке коллекции использовались золото 999 пробы, титан и натуральная крокодиловая кожа. Каждый смартфон создается как индивидуальное произведение ювелирного искусства», – гласит заявление Caviar.

Стоимость моделей коллекции Rich Colors начинается от 649 000 рублей за iPhone Air Black. Самым дорогим стал iPhone 17 Pro Max в исполнении Gold Navy, его цена достигает 814 000 рублей.