Космонавт Прокопьев рассказал о жизни на МКС

Футбол в невесомости, виды на аврору и безграничные возможности тела. Для кого-то это покажется приятным сном, но для космонавта Сергея Прокопьева это – обычный рабочий день. За свою «летную» жизнь он провел за пределами Земли 567 суток и восемь раз выходил в открытый космос, оставшись один на один с бескрайними просторами Млечного пути.

Корреспондент сайта pravda-nn.ru пообщалась со звездным гостем и выяснила, в какие суеверия верят космонавты, чего не хватает на МКС и какая еда на орбите Земли самая вкусная.

Выделяется на Земле и в космосе

Сергея Прокопьева я заприметила еще издалека. Ровная осанка, твердая походка, уверенный взгляд и добрая улыбка – ну точно Юрий Гагарин с обложки советской газеты! Недаром говорят, что космонавты выделяются среди других людей.

Сергей оказался в Нижнем Новгороде впервые. Рассказывает, что видел его только из космоса.

«Несмотря на то, что Нижний находится немного выше нашей максимальной широты, тем не менее под небольшим углом его очень хорошо видно. Это очень узнаваемый город за счет того, что здесь стекаются две реки. Стадион и Стрелку тоже можно сразу узнать космоса. На карте мира есть много городов, которые легко узнаются, так вот Нижний Новгород – один из них», – отметил Сергей Прокопьев, добавив, что уже успел прогуляться по Стрелке и увидеть ее в непосредственной близости.

В гости к нижегородцам космонавт приехал вместе со своей супругой. Сейчас – после длительных отлетов Сергея – они почти не расстаются, и в командировки периодически ездят вместе.

«Дети уже выросли. Конечно, когда Сергей отправлялся в космос, скучали оба, но рядом со мной всегда была семья, друзья, они поддерживали. Поэтому длительные расставания переносили хорошо. Так что быть женой космонавта – это так же, как быть любой другой женой», – подчеркнула Екатерина Прокопьева.

Сегодня в нижегородском планетарии им. Гречко Сергей Прокопьев встретится с нижегородцами. Пока слушатели не пришли, ему проводят экскурсию по обновленным пространствам планетария. На пути попался студент, приехавший в Нижний из Воронежа: он узнал звездного гостя и попросил совместное фото. Сергей не раздумывая согласился.

Рожденный для космоса

Кажется, что жизнь космонавта Сергея Прокопьева была предопределена с самого рождения: мама – парашютистка, отец – летчик, инструктор в аэроклубе. Оба постоянно рассказывали сыновьям – всего их трое, а Сергей – самый младший из них, – о небесах, космосе и полетах, да и благодаря работе папы мальчики буквально жили на аэродроме.

«Мои родители сами с детства мечтали стать космонавтами, потому что они родились и росли в то время, когда отгремели успехи советской космонавтики. У нас были свежие газеты и статьи о космонавтах, которые находились в то время на орбите. И мы их знали поименно, кто чем занимался, какие там происходили события. И когда пришло время выбирать профессию, я, в принципе, не задумываясь, выбрал летную профессию», – делится Сергей Прокопьев.

В 1997 году Сергей окончил Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков, проходил службу в частях ВВС РФ в разных городах, а затем служил командиром корабля и авиационного отряда в Калужской и Саратовской областях.

«Один из тех факторов, который сподвигнул меня стать летчиком, – это возможность поступления в отряд космонавтов. Конечно, я сильно об этом не распространялся, потому что вырос в городе Екатеринбурге. И, если бы я кому-то рассказывал о своих тайных мечтах, меня бы, наверное, на смех подняли», – отметил космонавт.

В 2010 году Сергей собирался участвовать в юбилейном параде Победы, когда ему сообщили, что открывается набор в отряд космонавтов Роскосмоса и что его видят одним из кандидатов.

«Для меня это было очень неожиданно, ведь я уже в армии отслужил, с карьерой было неплохо – я тогда был командиром отряда стратегических ракетоносцев – и вроде бы уже вся жизненная позиция прописана… Но я все же решил, что не прощу себе, если не попробую поступить в отряд», – добавил летчик.

В этот же год он попал в ряды космонавтов и начал подготовку к будущим космическим полетам.

Полет нормальный

Первый полет в космос Сергей Прокопьев совершил в 2018 году на корабле «Союз МС-09». Тогда он был командиром корабля и бортинженером и полетел вместе с астронавтами Александром Герстом и Сериной Ауньён-Чэнселлор. Однако первому полету предшествовала непростая многолетняя подготовка.

«Зачисление в отряд космонавтов достаточно сильно изменило мою жизнь. Все-таки я был военный, переезжал из гарнизона в гарнизон, очень часто мотался по командировкам, а здесь необходимо было заново учиться, потому что космонавт – это вечный студент. Много тренировок нужно пройти, много всего изучить, а потом доказать людям, которые принимают решение о зачислении в экипаж, что ты этого достоин. Но, несмотря на это, я испытывал большое воодушевление», – вспоминает гость.

Космическая экспедиция продлилась полгода, и за ее время Сергей два раза вышел в открытый космос.

«Когда я сел в ракету, то понимал, что вот-вот это должно случиться, лишь бы не какая-нибудь мелочь, которая может сорвать весь полет. А когда мы вышли на орбиту, открылись иллюминаторы и обтекатели освободили обзор, то передо мной открылся горизонт Земной поверхности, черный космос… Только тогда я поверил, что это все действительно реально, – вспоминает Сергей. – Кстати, первое, что делают все космонавты, когда уже оказались в космосе, – проверяют, действительно ли Земля круглая».

«МКС развязывает руки»

Во время жизни на МКС космонавты проводят научные эксперименты в невесомости и изучают ее влияние на человеческий организм, ремонтируют станцию, проводят наблюдения за дальним космосом, тренируются для поддержания здоровья и даже выращивают растения.

«На МКС очень не хватает зелени. Поэтому нам иногда Центр разрешает поесть ту зелень, которую мы выращиваем у себя на станции. Очень вкусно, между прочим», – подчеркивает космонавт.

«Космическое» меню весьма разнообразно: оно повторяется каждые 16 дней, и каждый день – новое блюдо.

«Наше питание достаточно богато в плане блюд. 16 разных обедов, 8 видов супов. Но со временем оно приедается. Больше всего на орбите хочется творога – организм его требует для восполнения недостатка кальция. А так моя любимая еда – это перловая каша с грибами и сливочным соусом».

Сергей Прокопьев вспоминает, что по возвращению на Землю он в первую очередь попросил привезти ему арбуз – очень сильно хотелось ощутить этот яркий запах спелого плода.

«Я тогда еще очень удивился, когда почувствовал, насколько тяжелый арбуз… За время жизни в невесомости мышцы отвыкают от силы притяжения. На МКС руки развязываются: ты можешь поднимать любые тяжелые вещи одним пальцем, летать, как птица… По возвращению на Землю очень жалко терять такие ощущения».

Конечно, привыкнуть к новым внеземным условиям довольно непросто, подчеркивает космонавт: у всех адаптация проходит по-разному, но в среднем организму необходимо 2 – 3 дня, чтобы понять, что гравитации больше нет, а пол – это теперь потолок, да и вообще все, что угодно, где окажутся твои ноги.

«Интересно ли мне кататься на аттракционах? Это к вопросу, что военные в цирке не смеются, да? В принципе, я с сыном ходил в Сочи-парк, когда ему было 12 лет, и с удовольствием прокатился на всех горках и каруселях», – шутит летчик.

Затянувшаяся командировка

Во второй раз Сергей отправился в космос в сентябре 2022 года вместе с космонавтом Роскосмоса Дмитрием Петелиным и астронавтом НАСА Фрэнком Рубио. Тогда предполагалось, что их группа пробудет на МКС полгода, однако полет затянулся.

В январе 2023 года пролетавший метеороид диаметров менее 1 мм повредил радиатор системы охлаждения корабля «Союз МС-22», на котором прилетел Прокопьев. Тогда госкомиссия решила продлить полет его группы, чтобы те вернулись обратно уже на новом корабле.

«Я тогда посмотрел в иллюминатор и вижу – пошел дождь. Я сначала не поверил: мы же находимся в вакууме, какой дождь может быть, но там действительно разлетались капли в разные стороны – хоть под зонтом стой. Тогда выяснилось, что это утекает охлаждающая жидкость после попадания метеороида, – поясняет космонавт. – Мы тогда еще поняли, что не улетим, потому что корабль был неисправен: он не мог сбрасывать температуру. И при возвращении на Землю, когда мы бы начали входить в плотные слои атмосферы на этом корабле, то попросту бы не выдержали повышение температуры внутри».

Всего команда пробыла в этом полете 371 сутки – за это время Сергей вышел в открытый космос шесть раз.

«На самом деле, мы довольно спокойно отнеслись к этой ситуации, потому что для нас самое главное – чтобы Сергей и его коллеги вернулись живыми. А возвращаться на корабле, который с пробоиной, – небезопасно», – вспоминает супруга Сергея.

«Улетая» в командировку, супруги связь не теряют: на МКС оборудован интернет, есть IP-телефония, а недавно появилась возможность разговаривать по видеосвязи.

Чудеса да и только

Как рассказывает Сергей, космонавты в целом суеверные, но не более, чем авиационные специалисты, где внимание к суевериям повышенное. Например, были астронавты под номером «13» и «113» – и никаких проблем они не испытывали. Также в лексиконе каждого космонавта не встретишь слова «последний» – обычно они говорят «крайний» или «итоговый». А перед полетом они никогда не прощаются с провожающими, а просто машут рукой. Только тем, кто остается на Земле, запрещено махать рукой в ответ.

В НЛО также некоторые могут верить, поясняет летчик, однако за все время пребывания в космосе если ему и встречалось что-то необычное, то через какое-то время оно находило свое объяснение.

«Помню, тогда отслоилась с поверхности станции маленькая частичка, которая, вращаясь, отражалась от Солнца. Я сперва подумал, что это огненный шар летит, навел фотоаппарат, а потом осознал, что это частичка корабля. Так что пришельцев я не видел», – уточнил спикер.

Земная работенка

Сейчас Сергею Прокопьеву 50 лет. Пока он занимается земными задачами: курирует производство российских космических кораблей, строительство новой космической станции, ездит по городам России и вдохновляет молодых людей в будущем стать космонавтами.

«В ближайшие 20 – 30 лет Россия, как и другие страны, сосредоточится на создании многоразовых космических систем, которые позволят нам в более дешевом варианте летать в космос и высадиться на Луну, чтобы построить там обитаемую станцию. Пока что еще непонятно, как она будет выглядеть: будет ли углублена в поверхности спутника или же наоборот будет построена на его поверхности. Нам нужно научиться строить и жить на других планетах, понять, как использовать ресурсы таких объектов. И только тогда уже можно будет мечтать о покорении Марса, Венеры и так далее. Так что освоение Луны – это первоочередная задача. И кто это первый сделает – покажет время. Но я думаю, что это будет все-таки международный проект, потому что ни одной стране такое в одиночку не сделать», – уверен эксперт.

Сам космонавт отмечает, что надеется еще полететь в космос. Ну а пока исполняет желания и мечты, поставленные еще за пределами нашей планеты.