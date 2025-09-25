В России нашли зуб древней морской рептилии

Находку курские палеонтологи обнаружили вечером 21 сентября в пригороде Обояни

Команда Курского Палеонтологического Сообщества обнаружила зуб морской рептилии из эпохи динозавров - мозазавра, теперь есть первое доказательство того, что на территории центрального Черноземья обитала морская рептилия - мозазавр. Возраст находки - от 83 до 66 миллионов лет.

Остатки рептилий были найдены в Нидерландах, Марокко, Египте, Северной Америке и даже в Антарктиде. В России их находили в Рязанской области и Поволжье.

Исследования по поиску и первичному определению находки проводили Алексей Мирошниченко и Владимир Корой, автором открытия стал Владимир Корой.