В России нашли зуб древней морской рептилии

В Курской области впервые найден зуб древней рептилии мозазавра
Находку курские палеонтологи обнаружили вечером 21 сентября в пригороде Обояни
Команда Курского Палеонтологического Сообщества обнаружила зуб морской рептилии из эпохи динозавров - мозазавра, теперь есть первое доказательство того, что на территории центрального Черноземья обитала морская рептилия - мозазавр. Возраст находки - от 83 до 66 миллионов лет.
Остатки рептилий были найдены в Нидерландах, Марокко, Египте, Северной Америке и даже в Антарктиде. В России их находили в Рязанской области и Поволжье.
Исследования по поиску и первичному определению находки проводили Алексей Мирошниченко и Владимир Корой, автором открытия стал Владимир Корой.