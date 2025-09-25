Ученые заявили о критическом состоянии реки Ганг

Река Ганг находится в критическом состоянии, показало исследование ученых из Индийского технологического института Гандинагар и Университета Аризоны. Водный объект, который снабжает водой не менее 600 миллионов человек, переживает самое сильное обмеление за последние 1300 лет. Главной причиной является деятельность человека.

Ученые проанализировали палеоклиматические записи, гидрологические модели и исторические источники. В частности, были измерены кольца произраставших в Азии деревьев. Так команда восстановила данные о состоянии реки за период с 700 по 2012 годы.

Результаты показали, что высыхание реки Ганг в 1991 – 2020 годах оказалось самым сильным в его истории. Оно было на 76% мощнее, чем предыдущая самая сильная засуха, зафиксированная в XVI веке. Река в целом стала мельче, а засушливые периоды стали более частыми и длительными.

Главной причиной пересыхания реки назвали ослабление летних муссонов. Оно произошло вследствие потепления Индийского океана и загрязнения воздуха аэрозолями – эти факторы связаны с человеческой деятельностью. Аэрозоли – капли жидкости и мелкие твердые частицы, выбрасываемые заводами, электростанциями и автомобилями. Они могут препятствовать выпадению осадков.

Ученые отметили, что современная засуха выходит далеко за рамки естественной изменчивости климата за последнюю тысячу лет. Они призвали внедрить новые стратегии управления водными ресурсами для смягчения последствий возможной нехватки воды, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

В 2024 году ученые нашли следы землетрясения, изменившего русло Ганга. Оно произошло около 2500 лет назад. Бывшее главное русло Ганга проходило в 100 км к югу от столицы Бангладеш Дакки.