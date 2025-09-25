В России стартовали продажи Xiaomi Redmi 15 с мощным аккумулятором

В российских сетях М.Видео и Эльдорадо стартовали продажи нового смартфона Xiaomi Redmi 15.

Главной особенностью устройства стал аккумулятор ёмкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт и реверсивной зарядки 18 Вт.

По заявлениям компании, батареи хватит на два дня активного использования или до 28 часов воспроизведения видео.

Смартфон оснащён 6,9-дюймовым FullHD+ дисплеем с частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 850 нит. Экран сертифицирован TÜV Rheinland и поддерживает функции защиты зрения.

За производительность отвечает процессор Snapdragon 685, выполненный по 6-нм техпроцессу. Redmi 15 выпускается с памятью 6/128 ГБ или 8/256 ГБ, есть поддержка карт microSD до 2 ТБ и виртуальное расширение оперативки до 16 ГБ.

Основная камера — двойная, с главным сенсором на 50 Мп и ИИ-алгоритмами. Смартфон также получил защиту корпуса по стандарту IP64, стереодинамики с Dolby Atmos и поддержку HyperOS 21.

Цена — от 12 999 рублей по акции до 15 октября.