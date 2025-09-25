Logitech представила заряжающуюся от солнечного света клавиатуру

На днях компания Logitech представила новую клавиатуру с солнечной батареей — Solar Plus K980 Signature Slim за $99,99. Особенность новой модели в том, что клавиатура полностью автономна: устройство не требует подключения через USB-порт и не имеет таких портов, так как оснащено элементом, преобразующим естественный и искусственный свет в энергию для зарядки аккумулятора.

© Logitech

По сообщениям Logitech, одного заряда хватит на четыре месяца автономной работы в полной темноте. А батарея рассчитана на 10 лет работы.

В интервью изданию The Verge представитель Logitech Мелвин Диланчян сообщил, что аккумулятор можно заменить самостоятельно, так как он поставляется в пластиковом корпусе. А другие комплектующие можно приобрести на сайте iFixit.

Клавиатура K980 является универсальным Bluetooth-устройством, имеет классическую полноразмерную раскладку с надписями на клавишах для Windows и macOS, стрелками и цифровой панелью. Также в клавиатуре есть кнопка отключения микрофона, переключатель включения / выключения камеры и программируемая клавиша Action.

K980 поддерживает подключение к трём Bluetooth-устройствам. В отличие от предыдущих моделей с солнечными батареями K980 не имеет светодиодных индикаторов, предупреждающих о недостаточном освещении. Индикатор питания просто меняет цвет с зелёного на красный, сигнализируя о необходимости дополнительной зарядки. Для проверки уровня заряда можно скачать приложение Options Plus.