В Израиле обнаружили крупнейший клад византийского периода

Византийские монеты, которым около 1,5 тыс. лет, найдены в ходе раскопок в национальном парке Сусита близ озера Кинерет на севере Израиля. Об этом сообщает портал Ynet.

По его данным, на месте, где в древности располагался город Сусита, учеными из Хайфского университета обнаружены 97 монет из чистого золота и десятки фрагментов золотых сережек, инкрустированных жемчугом, полудрагоценными камнями и стеклом. Возраст монет составляет от 1 400 до 1 500 лет. Среди находок есть редкий экземпляр - монета, отчеканенная на Кипре в 610 году. Подобная найдена в Израиле впервые, отмечает портал.

"Это один из крупнейших кладов византийского периода, обнаруженных на суше в Израиле", - рассказал порталу доктор Майкл Айзенберг из Школы археологии и морских цивилизаций Хайфского университета. "Его уникальность заключается в сочетании ювелирных изделий и золотых монет, относящихся к эпохам правления разных императоров. Кроме того, на некоторых монетах были обнаружены остатки ткани - фрагмента тканевого мешочка, в котором был закопан клад", - добавил он.

Древний город Сусита был важным христианским центром. На его территории в византийский период находились семь действующих церквей. Раскопки на месте этого города ведутся уже 26 лет группой археологов Хайфского университета, отмечает Ynet.