На карликовой планете обнаружили косвенный признак наличия жизни

Карликовая планета Макемаке, затерянная за пределами орбит Нептуна и Плутона, вновь удивила астрономов. На этом ледяном мире впервые обнаружили метан, и он оказался самым удаленным газом в Солнечной системе, когда-либо зафиксированным. Ученые из Юго-западного исследовательского института в Боулдере во главе с Сильвией Протопапа рассказали об этом открытии на arXiv.org.

© Телеканал «Наука»

Макемаке кружится вокруг Солнца так медленно, что полный оборот занимает целых 306 лет — почти как если бы время здесь шло по собственным законам. Для сравнения, Плутон делает это за 248 лет. И если раньше казалось, что атмосфера настолько далеких тел — это миф, телескоп «Джеймс Уэбб» доказал обратное. Метан обнаружен хоть и в невероятно разреженном виде, все потому, что давление на поверхности планеты составляет всего миллиардную долю земного, примерно миллионную долю атмосферы Плутона.

Удивительный фактор тут в том, что телескоп «Уэбб смог уловить этот почти призрачный газ.

«Это как найти иголку в стоге сена на расстоянии миллиардов километров. В инфракрасном диапазоне JWST словно протянул руку и показал, что эти далекие миры не такие уж мертвые, как казалось раньше», — отмечает Уильям Маккиннон из Вашингтонского университета.

Метан на Макемаке покрыт толстым слоем льда, который отражает около 80% солнечного света. Вероятно, лед испаряется под слабым солнечным светом, создавая тончайшую атмосферу. Но, по словам Протопапа, есть и более интригующая возможность: из недр планеты могут выбиваться струи газа, напоминая гейзеры Энцелада у Сатурна. Правда, на Макемаке нет гигантской планеты рядом, чтобы «подогревать» внутренности, но его собственный размер, около 1430 километров в диаметре, может быть достаточен для некоторых геологических процессов.

Поверхность Макемаке оранжево-красная — результат космических лучей и солнечного света, трансформирующих метан в сложные органические соединения. И в отличие от Плутона, где газовая смесь состоит почти полностью из азота, на Макемаке азот пока не обнаружен. Ученые предполагают, что слабая гравитация позволила ему улетучиться, хотя ледяной азот все еще может скрываться под слоем метана.

Может ли это быть намеком на жизнь?

Стоит сразу сказать: метан сам по себе — это не доказательство биологической активности. На таких холодных мирах газ может возникать из чисто геологических процессов, например, испарение льда или химические реакции с минералами. Тем не менее, наличие метана делает Макемаке важным кандидатом для дальнейших исследований, ведь в сочетании с другими биомаркерами он может быть одним из сигналов, на которые стоит обратить внимание.

Ученые размышляют, есть ли аналогичные процессы на еще более дальних карликовых планетах, таких как Эрида, которая почти вдвое дальше от Солнца и имеет размеры, сравнимые с Плутоном. На Эриде известны метан и азотный лед, но наблюдений JWST там пока не проводилось.