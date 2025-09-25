Тихая установка: в Chromium нашли баг для скрытой подмены расширений

Исследователи нашли новый способ тихо устанавливать свои расширения в Chrome и других браузерах на базе Chromium. И всё это без лишних предупреждений для пользователя. Фокус в том, как браузеры хранят настройки аддонов.

Обычно для контроля используются специальные JSON-файлы в AppData, где зашиты установленные расширения и проверочные коды (MAC). Но учёные показали, что эти проверки можно обойти всего одной аккуратной записью на диск.

Метод работает так: сначала атакующий вычисляет ID нужного расширения, потом вытаскивает из ресурсов браузера секретный ключ для подписи и генерирует правильные коды проверки.

После чего остаётся переписать настройки — и браузер послушно запускает «левое» расширение при старте. Причём никаких флагов в командной строке или скачиваний из магазина Chrome не нужно.

Отдельная хитрость — так называемый «extension stomping»: если локальное расширение имеет тот же ID, что и официальное из Chrome Web Store, то приоритет получит именно локальная версия. А это прямой путь для маскировки под разрешённые админами плагины.

Даже групповые политики в доменной сети не спасают: их можно подделать или просто удалить ключи в реестре (HKCU\Software\Policies\Google\Chrome).

Для атакующих это означает тихую и надёжную точку закрепления в системе, а для защитников — новые головные боли. Эксперты советуют мониторить изменения файлов настройки, проверять переключения режима разработчика и следить за подозрительными правками в реестре.

В итоге исследование показало слабое место всей архитектуры Chromium: статический HMAC-ключ и доступность файлов для записи. Чтобы закрыть дыру, придётся выносить проверки глубже в систему или усиливать шифрование на уровне ОС.