Samsung выпустила переносной телевизор

Компания Samsung представила необычный телевизор Movingstyle Smart TV, который совмещает функции домашнего центра развлечений и портативного устройства.

© Ferra.ru

Новинка оснащена 27-дюймовым QHD-дисплеем (2560 × 1440 пикселей) с частотой обновления 120 Гц и поддержкой сенсорного ввода.

Телевизор можно установить на специальную регулируемую стойку или использовать как монитор в портретной и альбомной ориентации. Благодаря встроенной ручке-кронштейну Movingstyle легко переносить и ставить на любую поверхность.

Главная особенность модели — встроенный аккумулятор, обеспечивающий до 3 часов автономной работы без подключения к розетке. Зарядка производится через USB Type-C.

© Gizmochina

Устройство работает на Tizen OS, поддерживает голосовых ассистентов Bixby и Google Assistant, оснащено динамиками мощностью 2×10 Вт, интерфейсами HDMI, USB-C, а также модулями Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3.

Стоимость Movingstyle Smart TV в Южной Корее составила 1,44 млн вон (около $1035).