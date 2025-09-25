В мобильном приложении Russpass появились ИИ-аудиогиды

Жители и гости теперь могут гулять по Москве в сопровождении ИИ-экскурсоводов, которые появились в мобильном приложении Russpass. Данный формат аудиогидов был создан с помощью технологий искусственного интеллекта, сообщает портал мэра и правительства столицы.

© Портал мэра и правительства Москвы

ИИ-аудиогиды помогут больше узнать о городских достопримечательностях, культурных и природных объектах. Экскурсии удобно прослушивать в фоновом режиме. Их можно найти в приложении с помощью фильтра "С аудиогидом" в разделе "Маршруты". ИИ-экскурсии доступны даже незарегистрированным пользователям.

Все записи представлены в виде отдельных плейлистов, в которых каждому месту соответствует свой трек. При этом пользователи могут переключаться между записями, слушать их в любом порядке и одновременно просматривать фотографии и текстовые описания достопримечательностей.

Помимо этого, в приложении доступен режим навигации. Выбрав определенный маршрут, можно отслеживать свое движение по нему с помощью карты, слушая тем временем рассказ.

Библиотека маршрутов с аудиогидами активно и регулярно пополняется. На данный момент доступны треки, посвященные парку "Яуза", творчеству советских писателей, ВДНХ и прочим интересным местам. До конца года в приложение загрузят аудиорассказы более чем о 1,5 тысячи знаковых точек Москвы.

Помимо ИИ-аудиогидов, в Russpass также представлены авторские аудиоэкскурсии по столице. Они были записаны историками, журналистами, краеведами и артистами. Их можно найти в каталоге маршрутов.

Ранее сообщалось, что участники акции "Московские истории", которая пройдет с 27 по 29 сентября, смогут посетить больше 500 экскурсий, посвященных истории, архитектуре, гастрономии, искусству, технологиям и другим темам.

Акция приурочена к Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября. К "Московским историям" присоединятся свыше 150 городских площадок, включая музей-заповедник "Царицыно", Дом культуры "ГЭС-2", Московский музыкальный театр "Геликон-опера" и Останкинскую телебашню.