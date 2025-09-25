Количество космического мусора на орбите продолжает расти

Эксперты подчёркивают: скопление мусора создаёт всё более серьёзные риски для спутников, космических аппаратов и Международной космической станции.

По данным на 4 июня 2025 года, на орбите отслеживается 29 837 объектов, что на 269 больше, чем тремя месяцами ранее. Из них 14 655 — спутники (как действующие, так и неработающие), а ещё 15 182 — это ступени ракет-носителей, элементы конструкций и обломки.

Лидером по количеству космического мусора остаются США: 14 536 объектов, включая 9 779 спутников и 4 757 фрагментов ракет и обломков. На втором месте Россия с 6 631 объектом, за ней Китай — 5 446. Далее следуют Великобритания (718), Франция (639), Япония (297), Индия (195) и Европейское космическое агентство (130). Остальные страны совокупно контролируют ещё 1 245 объектов.

При дальнейших темпах накопления проблема космического мусора может серьёзно осложнить эксплуатацию орбитальной инфраструктуры. Поэтому важнейшими задачами становятся международное сотрудничество, совершенствование систем мониторинга и разработка технологий активного удаления опасных фрагментов.