Глава ИРИ заявил об информационной гиператаке на мессенджер Мах

Генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский заявил, что российский мессенджер Max стал «мишенью в серьезной информационной атаке».

Его слова передает РИА Новости.

«Не секрет, что мессенджер Max стал, скажем так, мишенью в довольно серьезной атаке информационной, гиператаке», — сказал он на заседании Общественного совета при министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

По его словам, в западных СМИ выходят статьи на тему того, «что, мол, вот, смотрите, во всем мире мессенджеры ничего не считывают, а в России запущен Max, который якобы все считывает».

В ходе заседания гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак также сообщил, что компания с 11 июля выявила 27 фейков, связанных с работой мессенджера.

В начале сентября первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин заявил, что Max не будет обязательным к установлению для всех граждан. По его словам, привычные способы аутентификации останутся доступными.