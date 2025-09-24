Набирающий 4 млн баллов в AnTuTu смартфон будут официально продавать в РФ

Компания Realme объявила о скором выходе в России своего нового флагмана — смартфона Realme GT 8 Pro. Устройство станет первым на российском рынке, оснащенным новейшим высокопроизводительным чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 является ключевым элементом нового смартфона. Чип выполнен по 3-нм техпроцессу TSMC N3p и построен на обновленной архитектуре с восьмиядерным процессором с тактовой частотой до 4,61 ГГц. Решение отличается повышенной энергоэффективностью и обеспечивает рекордные показатели производительности.

Согласно внутренним тестам Realme, новинка набирает более 4 млн баллов в бенчмарке AnTuTu, что выводит устройство в число самых производительных решений на рынке. Смартфон оснащен системой оптимизации Realme GT BOOST 3.0 и специализированным чипом Hyper Vision+ AI, что расширяет возможности для гейминга и мультимедийных сценариев. По данным компании, устройство способно одновременно запускать две требовательные игры, включая PUBG и Genshin Impact, со стабильной частотой кадров на протяжении часа.

Продажи Realme GT 8 Pro в России стартуют в ближайшее время. Однако точные сроки пока не раскрываются.