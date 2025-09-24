Нейросеть Алиса появилась в мессенджерах Max и Telegram

Нейросеть Алиса от Яндекс стала доступна пользователям мессенджера Max и Telegram. Через чат-бота Алисы можно решать рабочие, учебные и личные задачи, получать ответы на вопросы, пересказывать тексты и генерировать изображения.

Алиса работает на базе генеративной модели YandexGPT 5.1 Pro и может использовать режим рассуждений для сложных многосоставных задач, включая расчёты, аналитику, логические задачи и креативные идеи. Нейросеть учитывает контекст диалога, что позволяет давать более точные ответы, а при необходимости пользователь может удалить предыдущий контекст.

Через мессенджер можно загружать текстовые документы для анализа, краткого пересказа или создания постов для соцсетей. Алиса также умеет работать с изображениями: распознаёт их содержание, отвечает на вопросы по фото и генерирует новые картинки. Пользователи могут создавать аватарки, открытки, макеты для стикеров и другие изображения, уточняя детали запроса.