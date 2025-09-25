В iFixit проверили проблему царапин вокруг камеры iPhone 17 Pro

Новые iPhone 17 Pro с анодированным алюминиевым корпусом оказались уязвимы к царапинам в области «плато» камеры. iFixit внимательно изучили проблему в своём разборе устройства и показали те самые повреждения под микроскопом.

© Ferra.ru

Инженер Дэвид Нибур объяснил, что причина в остром крае выступа камеры, где анодирование выполнено неравномерно. По его словам, Apple могла бы избежать проблемы, сделав более плавный изгиб вместо резкого угла. iFixit предупреждает: если не использовать чехол, царапины на плато камеры почти неизбежны в течение срока службы телефона.

© iFixit

© iFixit

© iFixit

© iFixit

Что касается ремонта, эксперты оценили наличие винтового крепления батареи, что облегчает замену. Однако большинство других ремонтных операций требуют снятия экрана, чего, кстати, удалось избежать на iPhone Air.