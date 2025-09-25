В iFixit проверили проблему царапин вокруг камеры iPhone 17 Pro

iFixit проверили проблему царапин вокруг камеры iPhone 17 Pro
Новые iPhone 17 Pro с анодированным алюминиевым корпусом оказались уязвимы к царапинам в области «плато» камеры. iFixit внимательно изучили проблему в своём разборе устройства и показали те самые повреждения под микроскопом.
Инженер Дэвид Нибур объяснил, что причина в остром крае выступа камеры, где анодирование выполнено неравномерно. По его словам, Apple могла бы избежать проблемы, сделав более плавный изгиб вместо резкого угла. iFixit предупреждает: если не использовать чехол, царапины на плато камеры почти неизбежны в течение срока службы телефона.
Что касается ремонта, эксперты оценили наличие винтового крепления батареи, что облегчает замену. Однако большинство других ремонтных операций требуют снятия экрана, чего, кстати, удалось избежать на iPhone Air.