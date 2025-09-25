ОС Huawei HarmonyOS снова опередила iOS в Китае

Huawei продолжает наращивать популярность своей операционной системы HarmonyOS — уже шестой квартал подряд её ОС опережает iOS на китайском рынке. Компания теперь ставит цель конкурировать с Android, но уже на глобальном уровне.

По данным Counterpoint, Android сохраняет мировое лидерство с долей 79%, но в Китае система теряет позиции из-за, опять-таки, роста популярности HarmonyOS.

iOS демонстрирует рост глобально, включая Индию, Ближний Восток и Бразилию, с увеличением числа обновлений благодаря более доступным версиям iPhone и новой iOS 26.

В будущем Huawei планирует расширить HarmonyOS 5.0 на глобальные рынки, начиная с носимых устройств и планшетов, что может постепенно создать конкуренцию Android.