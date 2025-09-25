«Чанъэ-6» измерил влажность на обратной стороне Луны

Ученые впервые определили распределение воды на поверхности Луны и под ней, используя данные, собранные китайским лунным зондом «Чанъэ-6», передает Синьхуа.

© Naukatv.ru

Исследование в журнале Nature Astronomy подтвердило роль солнечного ветра и ударно-взрывного рыхления в образовании и перемещении воды на лунной поверхности.

Исследователи из Китайской академии наук совместно с коллегами из Гавайского университета проанализировали данные, полученные на месте посадки «Чанъэ-6». Они обнаружили, что области, нарушенные струями двигателя, демонстрируют различные температурные модели и модели содержания воды, обусловленные перераспределением мелкого реголита.

Струи посадочного модуля сместили и обнажили реголит размером от миллиметра до сантиметра во время спуска, дав тем самым редкую возможность изучить подповерхностную воду.

По результатам измерений среднее содержание воды в обнаженном мелком реголите мелкого подповерхностного слоя составляет приблизительно 76 частей на миллион (ppm), что ниже, чем на поверхности, оказавшееся на уровне около 105 ppm.

Кроме того, место посадки «Чанъэ-6» содержит в среднем примерно в два раза больше воды, чем место посадки «Чанъэ-5» — другими словами, обратная сторона Луны влажнее видимой, хотя анализ образцов дал противоположный результат.

Миссия «Чанъэ-6» в 2024 году осуществила первую в истории человечества выборку из бассейна Южный полюс — Эйткен на обратной стороне Луны. Зонд «Чанъэ-5» совершил посадку в 2020 году в северо-западном регионе Океана Бурь.

Выяснилось также, что в одном и том же месте влажность зависит от времени суток, снижаясь до минимума в местный полдень.

Различия в содержании воды коррелируют с обилием стекла в реголите, размерами частиц, глубиной и местным временем, что подтверждает гипотезу о влиянии солнечного ветра и ударно-взрывного рыхления на образование и распределение лунной воды.

Мелкозернистый реголит на поверхности Луны и непосредственно под ней может стать основной целью для будущего использования лунных водных ресурсов, заключается в исследовании.