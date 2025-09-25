Европейская колонизация изменила генофонд Южной Африки

Международная команда ученых проанализировала геномы более 1200 жителей Южной Африки и выяснила, как в формировании их наследственности участвовали европейские колонизаторы, коренные народы хоэ-сан и порабощенные люди, привезенные из других регионов Африки и Азии. Особенно сильный след европейцев и азиатов проявился в Кейптауне, но по мере удаления от города, бывшего центром колонизированной территории, генетическое влияние неафриканцев снижалось. Исследование опубликовано в журнале The American Journal of Human Genetics.

© inscience.news

Когда в XVII веке Голландская Ост-Индская компания основала торговую станцию на территории современного Кейптауна в ЮАР, в регион начали массово прибывать европейцы. В течение 250 лет колонизаторы обращали в рабство десятки тысяч человек из Экваториальной Африки, Мадагаскара и Южной Азии и привозили их в этот регион.

Международная команда ученых решила выяснить, как смешение порабощенных людей, колонизаторов и коренного народа региона хоэ-сан повлияло на геном современных южноафриканцев. Для этого они проанализировали генетический материал более чем 1200 человек из разных регионов Южной Африки — от южного Кейптауна до северных сообществ Нама и Хомани Сан. Затем исследователи сравнили полученные данные с открытыми геномными базами и оценили распределение мужских и женских линий.

Так ученые обнаружили, что в разных регионах в европейскую родословную представлял мужской пол, а коренную родословную хоэ-сан — женский. Это объясняется социальными реалиями колониальной эпохи, когда браки и связи между разными группами не были равноправными и часто были насильственными. Потомки порабощенных африканцев и азиатов тоже внесли свой вклад в генофонд, но не имели различий по признаку пола в родословных. Вероятно, гены европейцев и выходцев из Азии раньше всего появились в Кейптауне — они чаще встречались у жителей города и постепенно исчезали по мере удаления от него.

«Это соответствует историческим данным, согласно которым Кейптаун был колониальным центром, и в течение последних нескольких сотен лет люди медленно покидали его, строили дома или так или иначе объединялись в сообщества», — рассказал Остин Рейнольдс, соавтор исследования из Университета Северного Техаса, США.

Ученые подсчитали, что у северных народов Нама и Хомани Сан европейская примесь появилась примерно 7–8 поколений назад, то есть около 200 лет назад. При этом у народа Нама оказалось 15% мужских хромосом азиатского происхождения, в то время как у соседних Хомани Сан их не было вообще.

«Порабощенных людей привезли в Кейптаун, и им удалось либо освободиться, либо сбежать на север — сейчас от Кейптауна до этих населенных пунктов 12 часов езды, так что это довольно большое расстояние. А потом им действительно удалось влиться в эти сообщества, и сегодня их потомки мужского пола говорят на Нама и практикуют культуру Нама», — объяснила Бренна Хенн, старший автор исследования из Калифорнийского университета, США.

Новые данные позволяют расширить знания о жизни людей в колониальный период. В будущем ученые планируют детальнее исследовать азиатские и африканские линии, чтобы проследить, откуда именно происходили эти люди и как их потомки расселились по Южной Африке.