Google работает над ноутбуком на Android

На конференции Snapdragon Summit 2025 старший вице-президент Google Рик Остерло впервые открыто заявил, что компания работает над «единой технической основой» для смартфонов и ПК. По его словам, Google и Qualcomm создают платформу, которая объединит Android, Chrome OS и ИИ-технологии.

Остерло отметил, что благодаря этому Android сможет полноценно работать на ноутбуках и настольных системах. В экосистему будут встроены ИИ-модели Gemini, голосовой помощник и «привычные приложения».

Ещё в 2024 году появились слухи о том, что Google собирается объединить Chrome OS и Android в рамках многолетнего проекта. Теперь, когда топ-менеджеры обсуждают это публично, можно предположить, что первые устройства близки к запуску, отмечают СМИ.