Ученые нашли доказательства присутствия лошадей в древней Сицилии

Ученые из Университета Южной Флориды нашли доказательства того, что в бронзовом веке на территории современной Сицилии водились лошади. Об этом сообщает Plos.one.

Ранее считалось, что лошади появились на Сицилии только в начале первого тысячелетия до нашей эры. Однако исследование ученых из Университета Южной Флориды показало, что это не так. Археологи смогли обнаружить самые ранние свидетельства не только присутствия лошадей в регионе, но и доказательства того, что конину употребляли в пищу.

«Доказательство того, что коренные жители Сицилии имели доступ к лошадям за 1000 лет до того, как это традиционно считалось, имеет колоссальные последствия и существенно меняет существующие модели одомашнивания, использования и питания лошадей», — рассказал профессор Университета Южной Флориды Давид Танаси.

Как рассказал ученый, доказательством послужили фрагменты керамической посуды — кувшины, чаши и «сосуды на ножках». Сами по себе эти предметы являются типичными инструментами в доисторических ритуалов возлияния, но находки у подножия горы Полиццелло на Сицилии заинтересовали исследователей. С помощью технологии протеомного анализа органических остатков, на поверхности посуды были обнаружены частицы «продуктов конского происхождения».

Кроме того, эти чаши также использовались для ритуалов — по мнению Танаси, это мог быть ритуал плодородия.