Ученые обнаружили, что наши самые ранние предки были едой для леопардов

Самые ранние предки человека — ранние гоминиды — выступали в качестве пищи для леопардов. К такому выводу пришли ученые из Университета Алькалы в Испании, исследование опубликовано в Annals of the New York Academy of Sciences.

Многие палеоантропологии считают, что человечество по-настоящему зародилось около двух миллионов лет назад с видом, который известен как Homo habilis. Данная теория связана также с гипотезой о том, что ранние гоминиды были одними из первых приматов, которые перешли от роли «жертвы» к «хищнику».

Однако новые исследования на окаменелых фрагментах челюстей Homo habilis показывают, что нашим предкам потребовалось больше времени, чтобы подняться по пищевой цепочке. Ученые из Университета Алькалы изучили найденные в ущелье Олдувай в Танзании следы зубов на окаменелостях ранних гоминидов и пришли к выводу, что они принадлежали древнему виду леопардов.

«Это показывает, что Homo habilis все еще был скорее добычей, чем хищником. Это также говорит о том, что положение в пищевой цепочке некоторых из самых ранних представителей рода гоминидов не отличалось от положения других австралопитеков», — говорится в исследовании.

Отмечается, что исследование было сосредоточено только на двух образцах Homo habilis, но есть и другие доказательства подтверждающие данную теорию. В частности, речь идет о большом количестве повреждений, свидетельствующих о том, что их тела были объедены чем-то похожим на челюсти хищников.