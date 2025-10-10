Человек и его кошка: как отношения с питомцем влияют на химию мозга

За кошками закрепилась репутация независимых, немножко нелюдимых животных, которые не сильно привязаны к своим хозяевам. Но в последние годы ученые начали понимать, что реальность говорит иначе: между котами и их людьми существует уникальная связь — результат биохимии мозга. Портал theconversation.com рассказал о ней подробнее.

© Unsplash

Главный химикат, влияющий на связь между человеком и кошкой — окситоцин, часто называемый «гормоном любви». Всплеск этого же гормона испытывают матери, держащие своих детей на руках, или друзья, обнимающие друг друга при встрече.

Окситоцин играет важнейшую роль в формировании социальных связей, доверия и регулировке стресса у многих животных, включая людей. Один эксперимент 2005 года показал, что окситоцин мотивировал волонтеров больше доверять другим в финансовых играх. Гормон также оказывает успокаивающий эффект, поскольку он подавляет кортизол (мотиватор стресса) и активирует парасимпатический отдел нервной системы, отвечающий за отдых и пищеварение. Другими словами, он помогает организму расслабиться.

Ученые давно знали, что дружественные взаимодействия вызывают выброс окситоцина у собак и их хозяев, что создает позитивную петлю обратной связи. Но до недавних пор наука почти не имела информации о том, как окситоцин работает в организме кошек.

Кошки проявляют симпатию и привязанность менее открыто, чем собаки. Однако их хозяева часто рассказывают о тех же теплых чувствах дружбы и снятия стресса, что и владельцы псов — исследования постепенно начинают подтверждать эти свидетельства. Например, ученые из Японии в 2021 году заявили, что компания кошек повышает уровень окситоцина у людей.

Для контекста, в этом исследовании женщины взаимодействовали со своими кошками в течении пары минут, пока авторы научной работы замеряли их гормональные уровни. Если верить результатам, дружелюбный контакт с животным связан с повышенным содержанием окситоцина в человеческой слюне по сравнению с тихим периодом отдыха без кошки.

Многие люди находят контакт с мурчащей кошкой успокаивающим, и исследования подтверждают, что дело здесь не только в мягкой шерсти. Ласка кошек и даже сам звук мурлыкания способны вызвать выброс окситоцина в мозг. Одна научная работа от 2002 года обнаружила, что этот прилив окситоцина от контакта с кошкой помогает снижать кортизол, что, в свою очередь, способно снизить кровеносное давление и даже боль.

Исследователи активно изучают, какие именно триггеры вызывают прилив гормона при взаимодействии человека и кошки. Мягкий физический контакт пока что выглядит главным моментом.

Так, работа от 2025 года показала, что хозяева кошек, которые регулярно гладят, обнимают и носят на руках своих питомцев, обычно обладают более высоким содержанием окситоцина — как и сами кошки. Но только при условии, что взаимодействие не было навязано человеком против воли животного. Опыт наблюдал за окситоцином у кошек в течении 15 минут игры и объятий с хозяином. Кошки, которые сами запрыгнули на колени к человеку или попросили погладить их, показали всплеск окситоцина. И чем дольше они были близко к своим людям, тем сильнее был всплеск.

Но что насчет менее ласковых кошек? Та же модель исследования заприметила разные повадки среди кошек с более напряженным или отчужденным стилем привязанности. Животные, предпочитающие держаться подальше, не показали значительных изменений окситоцина, а у тревожных или напряженных кошек окситоцин и так всегда высок.

Окситоцин кошек-одиночек и тех, кто не любит, когда их тискают насильно, упал. Но когда взаимодействие с человеком уважает личные границы животного, гормон приходит в норму.

В целом, исследования обычно находят более сильный окситоциновый отклик у взаимодействий между людьми и собаками, чем между людьми и кошками. У людей концентрация гормона возрастает при осмысленном социальном взаимодействии: вид радостного пса, приветствующего по возвращении домой, воспринимается человеком как встреча с ребенком или партнером. И собаки, будучи одомашненными стайными животными, на рефлекторном уровне склонны искать одобрение человека и контакт с ним.

Кошки же эволюционировали от охотников-одиночек, которым для выживания не нужны демонстративные социальные жесты. Отчасти это может объяснить, почему они не проявляют то же поведение, что и собаки. Кошки предпочитают сохранять проявления симпатии для моментов, когда они чувствуют себя в полной безопасности, и лишь при условии, что человек заслужил доверие.