Ученые засекли вероятный взрыв первичной черной дыры

Физики из Массачусетского технологического института пришли к выводу, что нейтринное событие KM3-230213A могло стать первой в истории регистрацией взрыва гипотетической первичной черной дыры. Об этом пишет издание Sciencealert.

Ученые Александра Клипфель (Alexandra Klipfel) и Дэвид Кайзер (David Kaiser) считают, что крошечная частица, врезавшаяся в Землю с рекордной энергией в 220 ПэВ (петаэлектронвольт), возникла при исчезновении первичной черной дыры.

«Этот же механизм может объяснить и другие события, связанные с нейтрино высоких энергий, и стать первым наблюдаемым доказательством существования излучения Хокинга», — отмечается в статье.

Физики предположили, что первичные черные дыры составляют большую часть темной материи, заполняющей Вселенную. Таким образом, по мнению ученых, высокоэнергетические нейтрино могут быть получены из-за случайного взрыва таких черных дыр.

Клипфель и Кайзер также выдвинули гипотезу, что некоторые первичные черные дыры могут существовать и сегодня, приближаясь к своей окончательной гибели. По их расчетам, в последнюю наносекунду своей жизни умирающая первичная черная дыра массой с астероид должна испустить около одного секстиллиона нейтрино с энергиями в диапазоне тех, что наблюдались при событии KM3-230213A.

Однако для столкновения таких нейтрино с Землей взрыв должен был произойти в пределах облака Оорта — гигантской сферы из небольших камней, определяющей гравитационную границу Солнечной системы. Шансы на это – около 8%.

«Шанс не слишком высок, но он вполне соответствует диапазону, в котором мы должны воспринимать его всерьез, — тем более, что до сих пор не найдено никакого другого объяснения явления нейтрино очень высокой энергии», — пояснил Кайзер.

При этом всего за несколько дней до публикации работы Клиппеля и Кайзера вышла совершенно другая статья, предсказывающая, что обнаружение взрывающейся первичной черной дыры произойдет с вероятностью 90% в течение десятилетия, отмечает издание.

Ранее астрономы выяснили, что искривление диска вокруг одной из самых ярких звезд на нашем небе — Фомальгаут — вызвано гравитационным влиянием пока не обнаруженной экзопланеты.