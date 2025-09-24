В России к концу года заработает первая гигафабрика

До конца 2025 года в Калининградской области начнется опытная эксплуатация первой в России гигафабрики литий-ионных аккумуляторных батарей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Алексея Беспрозванных.

© Росатом

Гигафабрика аккумуляторных батарей мощностью 4 ГВт⋅ч в год расположена в Неманском районе Калининградской области. Строительство фабрики стартовало в октябре 2022 года.

Планируется, что фабрика будет обеспечивать аккумуляторами до 50 тысяч электромобилей в год и поможет создать около 900 рабочих мест. Предприятие входит в структуру госкорпорации «Росатом».

В перспективе возможно введение второй и третьей очередей фабрики. Беспрозванных подчеркнул, что запуск гигафабрики выводит Калининградскую область на новый уровень: производство и автомобилей, и батарей будет сосредоточено в регионе.