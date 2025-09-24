Россия выходит на новый уровень микроэлектроники: стартуют поставки фотолитографов

На форуме «Микроэлектроника 2025» был подписан договор между Зеленоградским нанотехнологическим центром (ЗНТЦ) и «Отраслевыми решениями» (группа «Элемент») на поставку первой отечественной установки совмещения и проекционного экспонирования с разрешением 350 нм. Фотолитограф предназначен для производства сверхбольших интегральных схем с топологической нормой 350 нм и включает поставку, монтаж и пусконаладку, передает ixbt.com.

Генеральный директор ЗНТЦ Анатолий Ковалев отметил, что сегодня закладывается фундамент нового этапа отечественной микроэлектроники. По его словам, завершена разработка установки, ее параметры подтверждены, и начинается серийное производство.

«Это первый шаг в создании линейки российских литографов. Создан серьезный задел, который позволяет нам перейти к разработке полностью локализованных установок с нормами 90 нм», — подчеркнул Ковалев.

Фотолитограф был разработан в рамках государственной программы по локализации производства микросхем с технологией 350-130 нм. Проект реализован в сотрудничестве с белорусским ОАО «Планар». Основное назначение устройства — модернизация и оснащение микроэлектронных производственных линий.