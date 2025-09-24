55 лет назад советский аппарат впервые доставил на Землю лунный грунт

Сегодня исполняется 55 лет с того момента, как советская межпланетная станция "Луна-16" доставила на Землю лунный грунт. Это произошло 24 сентября 1970 года. И это был первый случай в истории, когда лунные камни из космоса привез робот, а не человек. Ранее образцы со спутника Земли доставляли лишь пилотируемые экспедиции: "Аполлон-11" и "Аполлон-12".

"Луна-16", включавшая в себя возвращаемый аппарат, была запущена с Байконура 12 сентября. Автоматический космический комплекс по доставке грунта с Луны состоял из посадочной ступени с основным двигателем для торможения и двумя двигателями малой тяги для посадки, а также грунтозаборным устройством и различными приборами; ракеты "Луна - Земля" с бортовым радиокомплексом и приборным отсеком в виде цилиндра, на который устанавливался возвращаемый аппарат; самого возвращаемого аппарата в виде шара с тремя отсеками, в которых были размещены радиопередатчики, аккумуляторы, парашют, контейнер для лунного грунта…

Через восемь дней пути станция совершила мягкую посадку на Луну в районе Моря Изобилия. Отклонение от расчетной точки посадки составило полтора километра. Масса прилунившегося аппарата составила 1880 кг.

Бур, которым была оборудована посадочная ступень, имел массу 13,6 кг. Он мог работать в ударном или вращательном режиме, и имел несколько скоростей, что позволяло собирать образцы непосредственно из камня или реголита.

Спустя 26 часов ракета "Луна - Земля" стартовала с поверхности Луны с возвращаемым аппаратом. 24 сентября он совершил мягкую посадку в 80 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. Причем шар был обнаружен по радиосигналам за 12 мин до посадки и его дальнейший спуск наблюдался с вертолета. "Луна-16" доставила 101 г реголита.

Где в нашей стране хранится лунный реголит? Крупнейшее хранилище внеземного вещества - в Институте геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) имени В.И. Вернадского РАН.

Именно здесь когда-то была создана установка для изучения физико-химических свойств образцов лунного грунта, доставленных на Землю в 1970-1976 гг. советскими автоматическими станциями серии "Луна". Советский Союз охотно делился добытым веществом с учеными США, Франции и Великобритании. Взамен наши ученые получили около 30 г лунного грунта, привезенного экипажами "Аполлонов".

Как рассказал в интервью "РГ" академик Лев Зеленый, когда-то ученым был интересен сам состав лунного реголита. Крутилась такая мощная бурильная установка, при этом шло сильное выделение тепла, нагрев. И все летучие вещества испарялись.