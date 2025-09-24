Эксперт посчитал, за сколько россияне могут накопить на iPhone 17

Быстрее всех накопить на новый iPhone 17 за 120 тысяч рублей могут жители столицы, где средняя зарплата сегодня составляет 160,7 тысячи рублей, посчитал для "РГ" доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

Откладывая с нее по 7% ежемесячно, а это - 11 249 рублей, москвичи смогут позволить себе такой гаджет примерно через одиннадцать месяцев.

А вот жителям Кирова для этого потребуется два года и три месяца, говорит эксперт. Средняя зарплата кировчанина составляет 63,7 тысячи рублей, а 7% с нее - 4459 рублей.

Около полутора лет будут копить на iPhone 17 жители Московской области, Ростова-на-Дону и Рязани, где средняя зарплата составляет 108 тысяч рублей, 91,8 тысячи рублей и 100,03 тысячи рублей соответственно.

Если откладывать с зарплаты по 15%, то москвичи купят себе iPhone 17 через пять месяцев, обратил внимание Щербаченко. От семи до девяти месяцев в этом случае потребуется жителям Ростова-на-Дону, Рязани, Краснодара, Самары и Московской области. В Кировской области процесс займет больше года - 12,6 месяца, а в Пермском крае - 10,3 месяца.

Эксперт подчеркнул, что можно сократить время накопления, применяя несколько стратегий одновременно. В частности, он рекомендовал оптимизировать текущие расходы, а также проанализировать все платные подписки, отменив неиспользуемые сервисы. Скорее всего, на этом получится сэкономить от 200 до 300 рублей в месяц. Еще на сумму от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей, по его словам, можно сократить расходы по коммуналке, если установить счетчики и использовать энергосберегающие приборы. Избегая спонтанных покупок, получится дополнительно откладывать на мечту от одной до пяти тысяч рублей, а используя кешбэки - еще от 500 рублей до трех тысяч рублей ежемесячно.

Щербаченко добавил, что за счет фриланса или подработки можно увеличить доход. Возможную прибавку он оценил в размере от пяти тысяч до 30 тысяч рублей в месяц. Если цель долгосрочная, эксперт предложил использовать пассивный доход, инвестируя в акции.