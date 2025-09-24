SpaceX запустил ракету с тремя научными миссиями по изучению Солнечной системы

24 сентября на борту одной ракеты Falcon 9 стартовали три различные научные миссии для изучения границ Солнечной системы (IMAP), земной экзосферы (Обсерватория геокороны Каррутерса) и солнечного ветра (SWFO-L1). Первые две принадлежат НАСА, а третья - NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США), сообщает New-Science.ru.

Изначально старт был запланирован на день раньше, 23 сентября, но компании SpaceX пришлось перенести его для лучшего управления флотом судов, предназначенных для возвращения головного обтекателя ракеты-носителя. Первая ступень Falcon 9, совершавшая свой второй полет, вернулась на баржу Just Read the Instructions ("Просто прочти инструкции").

Началось долгое путешествие трех спутников, цель которых - точка Лагранжа L1 системы Земля - Солнце. Чтобы достичь ее, потребуется около 108 дней. Точка Лагранжа L1 - положение в пространстве между Землей и Солнцем примерно в 1,5 миллиона километров от нас, где гравитационное притяжение двух тел и центробежная сила уравновешивают друг друга. Спутники, находясь на орбите вокруг этой точки, как бы зависают, и им не нужно тратить много топлива для поддержания своего положения.

Что это за миссии? IMAP - зонд для исследования межзвездного пространства и ускорения частиц. Он предназначен для изучения и картографирования дальних границ гелиопаузы - гигантского пузыря, созданного солнечным ветром, который окружает всю Солнечную систему и защищает ее от космического излучения межзвездного пространства. IMAP будет действовать как современный небесный картограф. Космический аппарат оснащен 10 научными приборами, которые будут собирать широкий спектр данных: от заряженных частиц, испускаемых Солнцем, до межпланетных магнитных полей и следов древних звездных взрывов, приходящих из глубокого космоса.

Его расположение в точке Лагранжа L1 позволит вести мониторинг состояния солнечного ветра в реальном времени. Что очень важно: он сможет обеспечивать предупреждение примерно за 30 минут в случае событий, потенциально опасных для спутников, астронавтов или технологической инфраструктуры на Земле.

Две другие научные миссии являются комплементарными и помогут нам лучше понять хрупкий баланс между атмосферой Земли и космической погодой. В частности, обсерватория Каррутерса станет первой миссией, посвященной изучению экзосферы - самого внешнего слоя земной атмосферы. А миссия SWFO-L1 будет иметь более оперативное предназначение. Также размещенная в точке Лагранжа L1, она будет круглосуточно отслеживать солнечный ветер и выбросы корональной массы.