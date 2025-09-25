Bang&Olufsen выпустила наушники, которые дороже iPhone 17 Pro Max

Компания Bang & Olufsen представила TWS-наушники Beo Grace – самые дорогие наушники бренда на сегодняшний день.

Новая модель беспроводных наушников Beo Grace от B&O позиционируется как произведение искусства, «этюд носимых скульптур». В пресс-релизе также говорится, что они вдохновлены «элегантностью ювелирных изделий». Наушники выполнены в привычном форм-факторе с ножкой, однако корпус теперь изготовлен из полированного алюминия, а кейс для подзарядки получил перламутровое покрытие и защиту от воды и пыли по стандарту IP57.

В наушниках используются 12-мм титановые динамики и инновационная акустическая архитектура, заимствованная из флагманской модели Beoplay H100. Активное шумоподавление стало значительно эффективнее – в четыре раза превосходит предыдущие версии. Также реализована поддержка Spatial Audio с оптимизацией Dolby Atmos, улучшенный режим прозрачности и тактильное управление.

Время работы от аккумулятора составляет около 4,5 часа при включённом шумоподавлении. Зарядный футляр увеличивает общее время прослушивания до 12,5 часа. Для сравнения, Nothing Ear (3) обеспечивают до 38 часов автономности с кейсом, но только при выключенном шумоподавлении.

Быстрая пятиминутная зарядка даёт примерно 2,5 часа воспроизведения. Производитель утверждает, что аккумулятор должен служить дольше, чем у большинства конкурентов: внутренние тесты показали сохранение эффективности даже после 2000 циклов зарядки. При регулярной подзарядке раз в два дня это соответствует примерно 10 годам службы. Наушники сопровождаются трёхлетней гарантией.

Сроки выхода и цена

Продажи Beo Grace стартуют 17 ноября по цене $1500. За эти деньги можно купить шесть пар AirPods Pro 3 за $249. Дополнительно компания предлагает кожаный чехол для зарядного кейса за $400. Чехол доступен в трёх цветах: Black, Cranberry Red и Seashell Grey.