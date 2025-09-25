Раскрыта опасность медузы-злодея с 20-метровыми щупальцами

Медуза с 20-метровыми щупальцами, обнаруженная на побережье Техаса, представляет опасность для человека, заявил член Русского географического общества и океанолог Анатолий Таврический.

© fedpress.ru

«Такие медузы опасны. Любое прикосновение щупалец к телу вызывает серьезные, весьма болезненные ожоги», – рассказал он в интервью aif.ru.

Эксперт подчеркнул, что длина щупалец не является рекордной для этого вида, однако контакт с медузой причиняет сильную боль. По его словам, таких гигантов в Черном море нет, но местная медуза корнерот также способна вызвать болезненные ожоги при встрече.

Таврический рекомендовал обходить подобных обитателей океана стороной, даже если кажется, что они не представляют угрозы.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что опасные медузы в Средиземном море сорвали отдых российских туристов. Океанологи прогнозируют, что в скором времени люди перейдут на бассейны с видом на море, пишет издание 360.ru.