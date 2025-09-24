Инсайдер раскрыл подробности об iPhone 18 Pro

До выхода iPhone 18 Pro остаётся около года, но в сети уже появились первые утечки.

По данным инсайдеров, смартфоны сохранят общий дизайн серии iPhone 17 Pro, однако получат ряд заметных улучшений.

Аналитик Мин-Чи Куо утверждает, что основная 48-Мп камера iPhone 18 Pro и Pro Max будет оснащена переменной диафрагмой. Это позволит пользователям вручную регулировать количество света, попадающего на сенсор, и гибко управлять глубиной резкости.

До этого все «прошки» от iPhone 14 Pro до iPhone 17 Pro использовали фиксированную диафрагму ƒ/1.78.

Ещё одним важным обновлением станет новый чип A20 Pro, произведённый TSMC по 2-нм техпроцессу. Ожидается серьёзный прирост производительности и энергоэффективности по сравнению с A19.

Помимо этого, смартфоны получат модем Apple C2 с поддержкой mmWave 5G и переработанную кнопку Camera Control с поддержкой чувствительности к силе нажатия.

Дизайн смартфонов останется знакомым: «плато» с тремя камерами, размеры дисплеев 6,3 и 6,9 дюйма, а также слегка прозрачная зона MagSafe на задней панели.