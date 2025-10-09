Почему собаки всегда так рады хозяину?

Хозяев собак по возвращению домой часто ждет теплый прием от любимого питомца, который невероятно рад, что любимый человек вернулся. Но откуда у животных столько радости, и почему они так счастливы возвращению хозяина? Портал popsci.com рассказал, причем здесь психология, нейробиология и эмоции.

© Unsplash

Исследования показывают, что собаки формируют привязанность к людям — примерно так же, как младенцы привязываются к тем, кто заботится о них. В 1960-х психолог Мэри Эйнсворт разработала тест под названием «странная ситуация» — контролируемый опыт, измеряющий привязанность ребенка к опекунам.

Позже исследователи применили эту же процедуру к домашним собакам и их хозяевам, чтобы рассмотреть, как животные реагируют на своих владельцев по сравнению с незнакомцами. Результаты показали, что собаки узнают хозяев, и их поведение в присутствии знакомого человека отличается от того, что наблюдается при незнакомце. Причем в повадках собак мелькало множество дружественных жестов — сродни тем, что выстраивают отношения между людьми.

Хотя кратковременная память собак обычно ограничена, их долгосрочная память, напротив, впечатляет — как и типы воспоминаний, которые они способны формировать. У собак есть и ассоциативная память (способность помнить отношения между двумя несвязанными вещами), и нечто напоминающее эпизодическую память. Данный тип памяти формирует воспоминания о специфических событиях и пережитом опыте, вроде памяти о любимом лакомстве или месте для отдыха.

Собаки также способны отличать хорошее поведение от плохого. Они понимают разницу между ними благодаря классическому и оперантному обусловливанию. Первый метод позволяет животным наделять нейтральные раздражители позитивным смыслом; бряцанье ошейника может означать, что настало время прогулки, а звон ключей от квартиры — сигнализировать возвращение хозяина. А второй метод вырабатывает ассоциации благодаря тому, что человек награждает поведение собаки. Они запоминают, за что хозяин может наградить их, и повторяют поведение в будущем.

На основе воспоминаний о людях собаки реагируют на ряд признаков. Так, ученые обнаружили, что центр мозга собаки, связанный с позитивными ожиданиями, активируется в присутствии запаха знакомого человека. Именно поэтому большинство животных первым делом обнюхивают людей. Но есть и подозрения, что собаки способны узнавать хозяина в лицо, хотя их зрение не так развито, как обоняние и слух.

Важную роль в формировании чувства привязанности и доверия играет окситоцин — нейропептид, который часто называют «гормоном любви». Окситоцин выделяется гипоталамусом мозга и выбрасывается в кровь, после чего из кровеносного потока попадает в мочу. В 2015 году исследователи провели эксперимент: они попросили хозяев животных поиграть со своими питомцами, после чего забрали образцы мочи как у человека, так и у собаки, до и после взаимодействия. Анализ показал, что уровни содержания окситоцина были высочайшими в момент, когда человек и собака смотрели друг другу в глаза, и чем дольше они сохраняли зрительный контакт, тем выше была концентрация гормона.