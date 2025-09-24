Житель Сахалина снял в небе над регионом оптическое явление гало. На видео, появившееся в соцсетях, обратило внимание АСТВ.

Необычный «глаз» был снят около 15:00 в селе Новиково Корсаковского района.

Солнечное гало — это оптическое явление, при котором вокруг Солнца возникает свечение, чаще всего в форме окружности. Многоцветие получается из-за преломления света в кристаллах льда или каплях воды в атмосфере.

Ранее сообщалось, что жителей Сочи очаровали аркадные облака, появившиеся над регионом.