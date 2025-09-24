Две карликовые галактики в скоплении Девы соединены колоссальным мостом из нейтрального водорода.

Ученые, работающие в Международном центре радиоастрономических исследований ICRAR, обнаружили огромную структуру, которая простирается на впечатляющие 185 000 световых лет между галактиками NGC 4532 и DDO 137, расположенными в 53 миллионах световых лет от Земли. За ним тянется обширный газовый хвост длиной 1,6 миллиона световых лет, что делает его самым большим из когда-либо наблюдавшихся. Статья об открытии вышла в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Оно стало значительным шагом вперед в понимании взаимодействия галактик, уверен профессор Листер Стейвли-Смит из Университета Западной Австралии (UWA), ведущий автор исследования.

«Моделирование показало, что приливные силы, действующие между этими галактиками, наряду с их близостью к массивному скоплению галактик Девы, сыграли решающую роль в наблюдаемой газовой динамике, — объясняет он. — Когда галактики вращались друг вокруг друга и двигались к горячему газовому облаку, окутывающему скопление Девы, которое в 200 раз горячее поверхности Солнца, они испытывали динамическое давление — оно вытолкнуло и нагрело газ. Этот процесс похож на сгорание в атмосфере падающего спутника, но растянулся на миллиард лет. Плотность электронов и скорость, с которой галактики падают в горячее газовое облако, достаточны, чтобы объяснить, почему так много газа было вытянуто из галактик и выброшено в окрестности».

Наблюдения проводились в рамках картографирования неба с помощью радиотелескопа ASKAP в Австралии. Этот проект изучает распределение нейтрального водорода в космосе с высоким разрешением.

«Нейтральный водород играет важную роль в формировании звезд, что делает это открытие фундаментальным для понимания взаимодействия эволюции галактик, особенно в плотных средах», — подчеркнул профессор UWA Кендзи Беки, астрофизик ICRAR, соавтор работы.

По словам Стейвли-Смита, обнаруженная система напоминает ему связь между нашей Галактикой и Магеллановыми облаками, что позволяет изучить ее со стороны.