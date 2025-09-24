Почему насекомые умирают лапками вверх

У любого тела на нашей планете есть свой центр тяжести. Чем он находится ниже, тем проще удержаться на ногах. У большинства жуков и тараканов на спине находится тяжёлый панцирь, и именно из-за него они могут легко оказаться на спине или на боку.

Когда муха или жук падают на спину, то для того, чтобы вернуться в нормальное положение, им нужно оттолкнуться лапками или использовать крылья. Если насекомое ослаблено, то у него может просто не быть сил на это. Получается, что поза «лапками вверх» - индикатор того, что организм животного не справляется с выживанием.

Учёные обнаружили, что для переворота тела тараканы используют разные стратегии. Одни разгоняются и резко отталкиваются лапами, а другие используют крылья.

Китаец Дж. Чжан в исследовании 2021 года узнал, сколько времени божьи коровки тратят на переворот. В среднем на этой уходит у них 15 секунд. В ослабленном же состоянии картина другая: многие не справляются с этой задачей.