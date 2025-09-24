Новые iPhone не прошли тесты на прочность

Страховая компания Allstate Protection Plans проверила новые смартфоны Apple на прочность. Ролик с тестами опубликован на YouTube.

© Allstate Protection Plans / YouTube

Специалисты проверяли iPhone 17 Pro и iPhone Air двумя способами — сбрасывали телефоны на бетонное покрытие с высоты 1,8 метра и сгибали с помощью пресса. Оказалось, что при падении экраном вниз устройства сохраняют функциональность, однако защитное стекло не выдерживает и разбивается. Авторы заключили, что из-за осколков на экране такими iPhone опасно пользоваться.

Также аппараты сбросили задней панелью вниз. Так, стеклянная панель Air разбилась, а алюминиевый задник iPhone 17 Pro лишь получил незначительные царапины. Оба устройства можно было использовать, однако краш-тест они не прошли — защитное стекло приходило в негодность после первого падения.

В заключение девайсы поместили под пресс. Ультратонкий iPhone Air выдержал давление в 80 килограммов, прежде чем его титановая рамка сломалась. Флагманский iPhone 17 Pro выдержал давление 90 килограммов, iPhone 17 Pro Max — 102 килограмма.

Ранее блогер JerryRigEverything заявил, что iPhone Air получил очень прочную титановую рамку. Энтузиасту удалось сломать ультратонкий смартфон, лишь приложив усилие около 98 килограммов.