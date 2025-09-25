Российские ученые создали протокол для ускорения квантовых вычислений

В пресс-службе НИТУ МИСИС сообщили, что ученые разработали новый протокол для квантовых вычислений, который позволяет быстрее находить оптимальные решения и эффективнее использовать квантовые компьютеры в задачах искусственного интеллекта (ИИ). Метод основан на целенаправленном введении специальных каналов шума, которые помогают алгоритмам обходить «локальные минимумы» — математические «ямы», где процесс оптимизации обычно застревает.

Протокол совместим с существующими методами оптимизации и не требует значительных дополнительных ресурсов. Его можно использовать как в симуляторах квантовых цепей, так и на реальных квантовых устройствах.

Квантовые компьютеры теоретически способны ускорить работу ИИ, но на практике их применение ограничено из-за сложности обучения алгоритмов. Российские ученые показали, что правильно подобранные шумы помогают «выравнивать поверхность» функции оптимизации, позволяя алгоритму быстрее достигать качественных решений.

Метод уже протестировали на учебных задачах и при обучении квантовой сверточной нейросети. В обоих случаях протокол показал значительное улучшение результатов, увеличив вероятность нахождения правильного решения в несколько раз по сравнению с традиционными подходами.