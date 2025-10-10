На что обращать внимание при покупке внешнего аккумулятора

Подобрать хороший портативный аккумулятор, не зная, на что нужно смотреть, довольно сложно. Есть много не самых очевидных параметров и нюансов, о которых неопытный человек может попросту не знать. Портал howtogeek.com рассказал, на что стоит обращать внимание при покупке новенького аккумулятора.

© Unsplash

Сертифицированный объем

Одна из первых вещей, на которые стоит обращать внимание при покупке аккумулятора — его объем. Но дело в том, что число на коробке — всего лишь номинальный объем батареи; по факту емкость аккумулятора будет меньше, потому что ему необходимо конвертировать энергию для зарядки тех же смартфонов.

Процесс конверсии вкупе с потерей тепла и издержками платы приводит к тому, что сертифицированный объем обычно составляет 60-70% от того, что заявляют производители. Так, аккумулятор на 10 000 мАч обычно выдает примерно 6 000 или 7 000 мАч заряда. В практическом смысле, это значит, что вы сможете зарядить смартфон с батареей на 4 500 мАч примерно полтора раза.

Размер и масса

Физические параметры портативного аккумулятора могут сыграть важную роль в том, насколько комфортным он будет в походах и поездках. Многие путешественники предпочитают передвигаться налегке. К тому же, свободное место в багаже — тоже важный нюанс; иногда в поездке может понадобиться не один, а два или три аккумулятора, не считая ноутбука, кабелей, адаптеров и других устройств.

Еще один немаловажный фактор — помещается ли аккумулятор в кармане. Некоторые люди любят держать смартфон подключенным к батарее на ходу, а это значит, что портативный аккумулятор должен быть достаточно компактным. Положить в карман штанов большой «кирпич» вряд ли получится.

Скорость зарядки

Помимо емкости аккумулятора нужно учитывать и скорость зарядки, которую он способен обеспечить. Обычно скорость измеряется в ваттах, а для того, чтобы рассчитать ее, надо умножить вольты на амперы. Например, стандартный порт USB-A выдает 5 вольт при 2 амперах = 10 Вт. Многие современные высокоскоростные зарядники достигают отметок вплоть до 65 Вт.

Как правило, производители портативных аккумуляторов заранее обозначают максимальное выходное напряжение и какие протоколы быстрой зарядки они поддерживают. Поэтому при выборе аккумулятора обратите внимание на эти моменты — иначе вы можете попросту не получить от устройства то, за что заплатите. Очевидное преимущество высокой скорости зарядки — экономия времени. Смартфон, который заряжается за 2 часа от обычного 10-ваттного аккумулятора, может зарядиться менее чем за час от батареи на 30 Вт, поддерживающей протокол USB Power Delivery.

Порты

Число и количество портов определяют, насколько универсален аккумулятор. Чем больше портов, тем больше устройств вы сможете заряжать одновременно. Если вы часто путешествуете со смартфоном, наушниками и, допустим, планшетом, то дополнительные порты позволят вам не выбирать, что заряжать в первую очередь.

У большинства обычных портативных аккумуляторов есть пара портов USB-A и один или два USB-C; последние могут работать как на зарядку устройств, так и на зарядку самого аккумулятора. Он также обеспечивает хорошую скорость зарядки, поэтому желательно выбрать модель, у которой есть хотя бы один разъем USB-C.

Дополнительные функции

Наконец, приятные, но необязательные функции могут сделать аккумулятор гораздо более удобным. Для начала, маленький экран, показывающий статус батареи — всегда хорошо. На некоторых бюджетных моделях роль индикатора выполняют обычные светодиоды, но по ним тяжело сказать, какой именно процент заряда доступен.

Некоторые современные аккумуляторы также предлагают продвинутые инструменты, вроде pass-through зарядки, которая позволяет одновременно и заряжать смартфон от аккумулятора, и заряжать аккумулятор от розетки. Есть даже модели со встроенными беспроводными ковриками для зарядки.