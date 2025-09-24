iPhone получат скрытые «фоновые» обновления безопасности

Похоже, Apple готовит важное нововведение, которое сделает iPhone заметно безопаснее. В коде iOS 26.1 beta нашли упоминание о системе Background Security Improvements — «Фоновые улучшения безопасности».

Что это значит? Если раньше Apple выпускала патчи только вместе с новой сборкой iOS, а потом — через Rapid Security Responses, которые всё равно нужно было вручную устанавливать, то теперь обновления смогут ставиться автоматически и незаметно для пользователя.

То есть никаких «Зайдите в настройки и обновите iOS». Система сама в фоновом режиме получит и установит защитный патч, без перезагрузки устройства. Причём аналогичная функция может появиться и на macOS.

Ещё одна фишка, на которую намекнули находки Macworld, — возможность обновлять критически важные компоненты без перезагрузки.

Если это подтвердится, iPhone и Mac смогут закрывать уязвимости «на лету» — как только Apple выпустит исправление.

Итог: меньше дыр, меньше времени для злоумышленников, а пользователи будут защищены автоматически, даже если никогда не заходят в настройки обновлений.