Как космонавты готовятся к работе на орбите в скафандре "Орлан-МКС"

На ноябрь запланирован старт пилотируемого корабля "Союз МС-28", который доставит на Международную космическую станцию новый экипаж: космонавтов "Роскосмоса" Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева, а также астронавта NASA Кристофера Уильямса.

Обязательный этап перед полетом в космос - подготовка к работе в скафандре "Орлан-МКС" на тренажере "Выход-2". Именно в этих скафандрах россияне работают в открытом космосе.

Накануне россияне - два Сергея - отработали навыки управления средствами шлюзования и обеспечения выхода за борт МКС из стыковочного отсека российского сегмента станции. Они выполнили операции по подготовке скафандров к внекорабельной деятельности и циклограмму шлюзования.

Как рассказали в Центре подготовки космонавтов, в ходе каждой тренировки инструкторской бригадой имитируются нештатные ситуации, с которыми могут столкнуться космонавты на орбите.

Какие? Например, негерметичность люков, отсеков и скафандра. Или отказ вентиляторов и насосов. Или сбой системы радиосвязи.

Все приобретенные навыки оцениваются на зачетной тренировке, после чего космонавты получают допуск к самостоятельной эксплуатации оборудования. Ранее эти же задачи выполнили дублеры экипажа МКС-74 Петр Дубров и Анна Кикина.

Кстати, "Роскосмос" уже показал эмблему предстоящей экспедиции. На нее нанесены фамилии членов команды, государственные флаги России и США, а правую часть изображения занимает стилизованная хищная птица кречет. Почему именно кречет? Это символ силы и скорости, но главное - позывной экипажа.

Что касается работы в скафандре "Орлан-МКС". Как уже сообщала "РГ", грузовой корабль "Прогресс МС-32" привез на МКС новый скафандр "Орлан-МКС" № 7. Это седьмая модель скафандра серии - уникального устройства, обеспечивающего безопасное пребывание и эффективную работу космонавтов за бортом станции. В начале марта на орбиту был доставлен скафандр под номером 6. И вот новое пополнение "гардероба" для открытого космоса.

Скафандры "Орлан-МКС" используются российскими космонавтами на МКС с 2017 года. Каждый рассчитан на 20 выходов за борт станции и пять лет на борту МКС в случае соблюдения смены расходуемых элементов.

"Орлан-МКС" весит 112 килограммов. Как говорят специалисты, это "112 килограммов жизнеобеспечения". Выполнен как универсальный: подходит на рост от 165 до 190 сантиметров. Рукава и штанины, соответственно, регулируются.

Почему "Орлан-МКС" называют умным? По сути, это миниатюрный космический корабль, в котором космонавт может находиться в открытом космосе до десяти часов. Он, в частности, оснащен суперсовременной внутренней герметичной оболочкой, изготовленной из высокотехнологичной ткани, имеющей большой ресурс, и даже климат-контролем - автоматической системой терморегулирования. Что увеличило срок службы скафандров на орбите. Еще одна очень серьезная новация по сравнению с предыдущими моделями - новая система отображения информации.

В скафандре, весом с маленькую медведицу, есть очистка воздуха от углекислого газа, поддержание уровня кислорода, система охлаждения и подогрева, система связи. Он полностью автономен. Принцип: дом, в котором можно жить.