Смартфоны Samsung подорожают

Корпорация Samsung поднимет цены на свои смартфоны из-за подорожавших процессоров. Об этом сообщает издание GizmoChina со ссылкой на отчет China Times.

Авторы предположили, что процессоры нового поколения обойдутся для производителей смартфонов дороже обычного. Одним из первых цены на новые устройства поднимет Samsung — корейская фирма уже в январе-феврале представит новую флагманскую линейку Galaxy S26.

В материале говорится, что в 2026 году на рынке Android-смартфонов будут два главных процессора для топовых устройств — Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и MediaTek Dimensity 9500. И Qualcomm, и MediaTek производят оборудование на заводах тайваньской корпорации TSMC. По данным инсайдеров, выпуск процессоров подорожал на 24 и 16 процентов соответственно. Считается, что Qualcomm и MediaTek переложат дополнительные расходы на производителей смартфонов, а те — на потребителей.

Рост себестоимости чипов связан с тем, что оборудование начали производить по более совершенному трехнанометровому техпроцессу. Также у TSMC появились дополнительные издержки. Конкретно модели Samsung могут оказаться дороже еще и по причине внедрения новых дисплеев и камер.

Ранее в TrendForce заявили, что продажи смартфонов во втором квартале 2025 года выросли, но поставки нарастили только китайские бренды. Лидерами рынка остались Samsung и Apple.