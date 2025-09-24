Открытая недавно комета C/2025 R2 может спровоцировать звездопад в октябре

Комета C/2025 R2 SWAN, об открытии которой стало известно 11 сентября, может спровоцировать видимый из России звездопад в начале октября, когда наша планета пересечет ее орбиту. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.

Объект, попавший на изображения, получаемые солнечной космической обсерваторией SOHO, находится вблизи Солнца. В следующем месяце он приблизится к Земле и пройдет ближайшую к нам точку 21 октября, как и комета C/2025 A6 (Lemmon).

"Расчеты показывают, что Земля пересечет орбиту кометы 4-6 октября. Если по этой орбите движутся мелкие фрагменты кометы, то это означает, что в указанные дни мы увидим новый неожиданный метеорный поток", - сказал ТАСС ученый.

Он отметил, что спрогнозировать видимость и яркость метеорного потока заранее невозможно, так как такие частицы не видны в телескопы. Если они будут достаточно крупными, то, попадая в атмосферу Земли, будут сгорать, образуя "падающие звезды".