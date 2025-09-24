Ученые проверили, как сороки умеют считать

Австралийские сороки могут на слух оценить количество чужаков, установили исследователи из Университета Западной Австралии (UWA).

Ранее они же обнаружили, что широко распространенные в Австралии вороны-свистуны Gymnorhina tibicen, которых называют сороками за сходство с европейской сорокой, могут различать количество пищи. В новом исследовании авторы взялись выяснить, насколько хорош у пернатых «устный счет».

«Способность определить, сколько чужаков может быть поблизости, — важный навык для животных, которым необходимо оценить, смогут ли они победить, если дело дойдет до драки. Мы хотели выяснить, способны ли на это сороки, и если да, то связаны ли необходимые для этого когнитивные навыки с их умением различать количество пищи», — объясняет Грейс Блэкбёрн из Центра эволюционной биологии UWA.

Сначала сорокам вновь предложили выбирать между разным количеством пищи — и убедились, что они способны различать два против трех, два против четырех и два против пяти кусочков сыра.

Затем им включали записи криков одного, двух или трех чужаков — и наблюдали за реакцией. Результаты экспериментов опубликованы в Animal Cognition.

Оказалось, что чем больше голосов слышат пернатые «счетоводы», тем больше времени они проводят в состоянии бдительности — в напряженной позе и осмотре окружающей среды.

«Было действительно интересно увидеть, что они могут определить, исходят ли крики от одной особи или от двух-трех, что очень важно для них в условиях межгрупповой конкуренции», — признается Блэкбёрн.

А вот связь устного и визуального счетных навыков оказалась неожиданной.

«Мы предполагали, что птицы, которые лучше различают, скажем, пять кусочков сыра и два кусочка, будут также лучше различать трех кричащих и одного кричащего — то есть они будут более настороженными в ответ на трех кричащих, поскольку это представляет большую угрозу, — говорит исследовательница. — Вместо этого оказалось, что хотя сороки в целом более бдительны при большем количестве кричащих, те особи, которые лучше справились с задачей на еду, проводили меньше времени в настороженном состоянии после проигрывания записи с тремя кричащими, чем те, которые не так хорошо считали пищу».

Таким образом, ученые действительно выявили корреляцию — но противоположную ожидаемой. Возможные объяснения этого парадокса приведены в журнале Behavioral Ecology.

Одна из версий состоит в том, что если птица достаточно умна, чтобы подсчитывать еду, она скорее сообразит, что записанный голос не несет реальной угрозы.

Другая объясняет обостренную восприимчивость к угрозам повышенной тревожностью в результате большого опыта конфликтов и межгруппового взаимодействия.

«Учитывая, что стресс, как известно, влияет на когнитивные функции, это также может объяснить, почему эти особи не так хорошо справились с задачей на еду», — отмечает Блэкбёрн.

Третья теория предполагает, что когнитивные способности, используемые в двух задачах, могут основываться на разных типах обработки информации, и некоторые особи просто более искусны в одной области, например, в визуальной обработке, чем в другой, такой как слуховая обработка.